Солид Банк установил фигуру добродушного пса Pochi при входе в центральный офис

Фигура добродушного пса, дружелюбно призывающего его погладить, появилась в центре Владивостока у входа в офис российско-японского Солид Банка.

Фигура собаки, преданно смотрящей на прохожих, появилась на ул. Алеутской, 33, в начале ноября. Рыжий пес, с симпатичным именем Pochi (русск. Поти), обращает на себя внимание спешащих мимо людей, заставляя остановиться, на минутку вынырнуть из суровых будней и улыбнуться. Особенно полюбился Pochi детям, т.к. на фоне других арт-объектов и бронзовых скульптур этот яркий теплый пес выглядит живым, и его хочется потрогать и обнять. Пресс-служба банка уточняет, Pochi – одно из самых распространенных в Японии имен для домашних собак.

«Нас часто спрашивают: «Это Хатико?», – комментирует Председатель Правления АО «Солид Банк» Геннадий Фофанов, – нет, конечно, это совсем другой пес, и символизирует он несколько иные ценности, чем известная фигура в Японии. Pochi является выражением дружелюбия и тепла, позитивного отношения к жизни, созидающей энергии. И у нашего Pochi совсем другая история, со счастливым финалом. Поэтому он совсем не грустный. Приглашаем всех жителей и гостей столицы ДВФО погладить Pochi, тем более, что это приносит счастье и благополучие!».