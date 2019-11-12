В Иркутске при прожаре эвакуировали 34 человека

Ночью 12 ноября около трёх часов ночи произошел пожар в двухэтажном многоквартирном доме на улице Баррикад, в Иркутске. Со второго этажа были спасены 34 человека: 27 - взрослых и 7 детей. Помощь врачей скорой медицинской помощи потребовалась троим из них. Двое детей 2015 и 2019 года рождения госпитализированы с подозрением на отравление угарным газом. В токсикологический центр в состоянии средней тяжести был так же доставлен мужчина 1990 года рождения. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

- На балконах и в окнах второго этажа находились жильцы, просящие о помощи. Эвакуировать их по лестнице не было возможности - именно она и горела. Людей эвакуировали с внешней стороны по трехколенным лестницам. Жильцы дома пережидали в муниципальных автобусах, которые запросили пожарные, - рассказал руководитель тушения пожара старший прапорщик внутренней службы Александр Кашин.

Огонь повредил лестницу на площади 25 кв. м. Условием развития пожара стало позднее его обнаружение. На ликвидацию открытого горения потребовалось около 25 минут. Было задействовано 5 единиц техники, 26 человек личного состава.

Предполагаемую причину пожара и ущерб устанавливают.