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Сеть кофеен «Даблби» обновит концепцию

12 ноября 2019

Сеть кофеен «Даблби» обновит дизайн и концепцию заведений: там можно будет не только выпить кофе, но и перекусить. Об этом сообщают «Ведомости». 

Раньше посетителям кофеен предлагались лишь напитки. Теперь в кофейнях будут продавать полезные блюда невегетарианского, вегетарианского и веганского меню, потому что об этом постоянно просили гости.

Стоимость сэндвичей составит примерно 250 руб., пудингов – 210 руб. Сейчас средний чек в кофейне «Даблби» – 380 руб., после появления нового меню он вырастет на 15–20%.

В Иркутске  кофейня «Даблби» находится на бульваре Гагарина. В «2ГИСе» говорится, что средний чек этого заведения составляет 200 рублей.


/ СИА /
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