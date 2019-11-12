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Сотрудникам угольного разреза в Бурятии оплатили долги по зарплате в размере 4,6 млн рублей

12 ноября 2019

В Гусиноозерске 173 работникам угольного разреза обособленного подразделения ООО «Северстрой» выплатили задолженность по зарплате в размере 4,6 млн рублей.  Об этом сообщили в прокуратуре Бурятии. 

Прокуроры начали разбираться после того, как об этом рассказали на местном телеканале. Работники были доведены до крайности, они уже хотели перекрыть дорогу к угольному разрезу. Последние деньги они получили в июле, после чего никаких выплат не было. Недавно сотрудников начали и вовсе сокращать, причем без выдачи расчета. 

Оказалось, что в октябре ООО «Северстрой» снято с регистрационного учета в налоговом органе на территории региона. Юридическое лицо – ООО «Северстрой» зарегистрировано в Республике Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ.

Задолженность по заработной плате погашена в полном объеме.

Проведение надзорных мероприятий продолжено.


/ СИА /
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