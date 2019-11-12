Сотрудникам угольного разреза в Бурятии оплатили долги по зарплате в размере 4,6 млн рублей

В Гусиноозерске 173 работникам угольного разреза обособленного подразделения ООО «Северстрой» выплатили задолженность по зарплате в размере 4,6 млн рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Бурятии.

Прокуроры начали разбираться после того, как об этом рассказали на местном телеканале. Работники были доведены до крайности, они уже хотели перекрыть дорогу к угольному разрезу. Последние деньги они получили в июле, после чего никаких выплат не было. Недавно сотрудников начали и вовсе сокращать, причем без выдачи расчета.

Оказалось, что в октябре ООО «Северстрой» снято с регистрационного учета в налоговом органе на территории региона. Юридическое лицо – ООО «Северстрой» зарегистрировано в Республике Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ.

Задолженность по заработной плате погашена в полном объеме.

Проведение надзорных мероприятий продолжено.