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Покупателям новостроек важнее цена, а не то, через счета эскроу идет продажа или по ДДУ

13 ноября 2019

Застройщики постепенно адаптируются к новым правилам финансирования строек. В настоящее время в России возводится 118,2 млн кв. м жилья, из них 16%, 18,4 млн кв. м жилья, строятся и продаются с использованием эскроу-счетов, сообщают Ведомости. В Иркутской области, по разным оценкам, доля строительства с эскроу составляет 6-16%.

Федеральным игрокам адаптация дается проще, региональным – труднее. В регионах доля жилья, строящегося по новым правилам значительно меньше, отмечают эксперты.

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Так в Иркутской области только 2% договоров по новостройкам за 9 месяцев 2019 года приходится на договора с использованием эскроу. С января по сентябрь 2019 года в Иркутской области было заключено 8 114 договоров участия в долевом строительстве (ДДУ), по 164 из которых деньги дольщиков привлечены с использованием счетов эскроу.

Считается, что новая схема работы через эскроу-счета более безопасна для покупателя, чем ДДУ. Стоит напомнить, что отличительной особенностью эскроу является передача денег на хранение третьему лицу, то есть банку, до определенного момента. Банк гарантирует, что продавец исполнит свои обязательства и лишь после этого получит деньги. Однако пока россияне не оценили эту заботу о безопасности. При покупке жилья они не придают значение тому, через какие счета идёт продажа, эскроу или по договорам долевого участия (ДДУ), покупателям важнее цена, отмечают эскперты.


/ СИА /
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