Банк «Открытие» профинансирует строительство индустриального парка «Красный Яр»

Банк «Открытие» в Красноярске подписал договор о финансировании строительства индустриального парка «Красный Яр» на сумму 140 млн рублей. Средства пойдут на реконструкцию объектов инфраструктуры и недвижимости для потенциальных резидентов парка.

Банк и управляющая компания индустриального парка «Красный Яр» также ведут переговоры об увеличении объемов финансирования для реализации второй очереди проекта промпарка, которая предполагает строительство 10 тысяч производственных и складских помещений.

"Индустриальному парку важно наличие надёжного банка- стратегического партнёра, - говорит генеральный директор индустриального парка «Красный Яр» Александр Сиваев. - Получение длинных денег на выгодных условиях позволяет нам создавать конкурентные условия для своих резидентов и разрабатывать долгосрочные программы развития промпарка. Не менее важна возможность обеспечения банком комплекса услуг, в том числе - финансирование операционной деятельности резидентов".

Бизнес-модель индустриального парка «Красный Яр» оптимальна для малого и среднего бизнеса и позволяет существенно снизить входной барьер на рынок промышленного производства.

«Индустриальные парки – правильный тренд в отечественной промышленности, - отметила управляющий банком «Открытие» в Красноярском крае Наталья Потапова. – Для органов власти это, прежде всего, дополнительные рабочие места, увеличение налоговой базы, решение задач комплексного развития территории. Малый и средний бизнес в индустриальных парках получает дополнительный стимул к развитию и мощную инфраструктурную поддержку. В свою очередь, банк «Открытие» готов предоставлять комплекс услуг для резидентов парка на индивидуальных условиях и способствовать дальнейшему развитию проекта».

Индустриальный парк «Красный Яр» – один из лидеров в области промышленной недвижимости региона. Это первый и единственный в Красноярском крае парк, который вошел в федеральный реестр промышленных парков Министерства промышленности и торговли РФ.

Промпарк расположен на территории бывшего металлургического завода «Сибэлектросталь». Здесь создана вся необходимая инфраструктура для эффективной работы производственных предприятий, в том числе, энергоемких. Подготовку помещений управляющая компания проводит за свой счет по техническим требованиям резидентов, что значительно сокращает их расходы на старте производства. Сегодня на площадях индустриального парка работают 63 резидента и пользователя инфраструктуры. По итогам 2018 года объём выпуска продукции резидентами парка составил 1,2 млрд рублей.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.