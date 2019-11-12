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На приобретение мусорных контейнеров для ТКО выделят около 6 млн рублей

12 ноября 2019

Шелеховскому району на приобретение мусорных контейнеров и оборудование площадок для накопления твердых коммунальных отходов выделят около 6 млн рублей. Об этом сообщили в правительстве Иркутской области.

Напомним, областная администрация в 2019 году предусмотрела субсидии муниципалитетам региона на приобретение контейнеров и организацию площадок накопления ТКО в общем объеме 200 млн рублей. За счет этих субсидий планируется обеспечить муниципалитеты региона 5398 контейнерами, 1935 контейнерными площадками.

- Согласно распределению субсидий, Шелеховскому району предусмотрено 5 млн 992 тыс. рублей. Из них Шелехову предусмотрено 2 млн 340 тыс. рублей. Потребность Шелеховского района в средствах, на которые муниципальные образования района смогут приобрести контейнеры и организовать площадки для ТКО, удовлетворена в полном объеме, - прокомментировал министр природных ресурсов и экологии Иркутской области.

Также Андрей Крючков подчеркнул, что актуальной остается проблема утилизации стихийных свалок, в том числе это касается и Шелеховского района.

В территориальной схеме по обращению с отходами в Иркутской области зарегистрировано 948 несанкционированных свалок на площади более 1,4 тыс. га. На территории Шелеховского района - 11 свалок на площади 11,6 га.

В региональном правительстве также сказали, что в проект бюджета на 2019-2020 годы заложены субсидии на борьбу со стихийными свалками.


/ СИА /
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