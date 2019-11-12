На приобретение мусорных контейнеров для ТКО выделят около 6 млн рублей

Шелеховскому району на приобретение мусорных контейнеров и оборудование площадок для накопления твердых коммунальных отходов выделят около 6 млн рублей. Об этом сообщили в правительстве Иркутской области.



Напомним, областная администрация в 2019 году предусмотрела субсидии муниципалитетам региона на приобретение контейнеров и организацию площадок накопления ТКО в общем объеме 200 млн рублей. За счет этих субсидий планируется обеспечить муниципалитеты региона 5398 контейнерами, 1935 контейнерными площадками.



- Согласно распределению субсидий, Шелеховскому району предусмотрено 5 млн 992 тыс. рублей. Из них Шелехову предусмотрено 2 млн 340 тыс. рублей. Потребность Шелеховского района в средствах, на которые муниципальные образования района смогут приобрести контейнеры и организовать площадки для ТКО, удовлетворена в полном объеме, - прокомментировал министр природных ресурсов и экологии Иркутской области.



Также Андрей Крючков подчеркнул, что актуальной остается проблема утилизации стихийных свалок, в том числе это касается и Шелеховского района.



В территориальной схеме по обращению с отходами в Иркутской области зарегистрировано 948 несанкционированных свалок на площади более 1,4 тыс. га. На территории Шелеховского района - 11 свалок на площади 11,6 га.



В региональном правительстве также сказали, что в проект бюджета на 2019-2020 годы заложены субсидии на борьбу со стихийными свалками.