Главы Китая и России запустят газопровод «Сила Сибири» в декабре

В декабре лидеры России и Китая запустят поставки газа по газопроводу "Сила Сибири". Газ Иркутского и Якутского центров газодобычи будут транслировать российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай. Его протяженность составит около 3 тыс. км. Трасса газопровода проходит по территориям Иркутской области, республики Саха (Якутия) и Амурской области. Об этом сообщает «Интерфакс».

- В декабре в режиме телемоста Владимир Путин и Си Цзиньпин дадут старт поставкам российского природного газа в Китай по "Восточному" маршруту", - прокомментировал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Планировалось, что китайская и российская стороны согласовали дату проведения торжественной церемонии пуска газа в Китай по восточному маршруту - 2 декабря.