Выборы онлайн: 66% россиян выступают за онлайн-голосования

ВЦИОМ совместно с Финансовый университет при Правительстве РФ представили исследование о готовности россиян голосовать онлайн и отдавать свои электронные подписи за кандидатов.

По итогам исследования:

66% россиян выступают за онлайн-голосования во всех регионах страны;

51% считают, что электронное голосование никак не повлияет на уровень доверия населения к результатам выборов;

48% россиян выражают готовность принять участие в электронном голосовании;

51% опрошенных готовы поставить электронную подпись за кандидата при наличии такой возможности.

Несмотря на все удобство такого метода голосования у него есть как плюсы так и минусы. С одной стороны, электронное голосование позволяет вовлечь больше избирателей, снизить временные издержки на голосование, повысить удобство процесса за счет онлайн-сервисов.

А с другой стороны, повышаются риски информационных сбоев, кибератак, вбросов и манипуляций. При этом ключевой целью внедрения электронного голосования ставится увеличение интереса и доверия к избирательному процессу.

Пока метод электронного голосования работает только в Эстонии. Там избиратели голосуют через ID-карты, которые по сути являются электронными паспортами, в них находится специальный чип с сертификатами для аутентификации цифровой подписи.