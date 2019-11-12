Ромир: Больше половины россиян за ограничение доступа детей к гаджетам

Выяснилось, что 54% россиян считает, что родителям стоит ограничивать доступ своих детей к различным гаджетам. Лишь 18% заявили, что родители должны отказаться от подобной практики воспитания детей. Еще 17% придерживаются мнения, что детям совсем не стоит использовать различные гаджеты.

Помимо этого людей спрашивали о двойных аккаунтах, позволяющих отслеживать ресурсы, которые посещает их ребенок. Так, 43% опрошенных считают, что подобный контроль вполне допустим, однако не является обязательным. 25% россиян относится положительно к подобной практике и даже считает ее необходимостью. Кроме того, 19% респондентов не считает правильным следить за интернет-поведением детей.

Кроме того, 60% лично не следят за своими детьми. А 39% опрошенных, наоборот, предпочитают контролировать через двойной аккаунт посещение интернет-ресурсов своими детьми, причем 14% из них делают это на регулярной основе.