Россияне предпочитают телевидению WhatsApp

На этой неделе исследовательский холдинг Ромир изучил медиаданные по ТВ-каналам. Результат показал, что соцсети и новостные агрегаторы по охватам не только сопоставимы с телевидением, но и где-то даже обгоняют его.

Президент исследовательского холдинга Ромир, вице-президент Gallup International, д.с.н., Андрей Милёхин:

«Ситуация кросс-медиа индекса подвижна. Без сомнения, есть большие различия в целевых группах, однако есть и общая тенденция – интернет-ресурсы, мессенджеры, соцсети и новостные агрегаторы по охватам не только сопоставимы с ТВ-каналами, а зачастую их опережают. WhatsApp, к примеру, полностью доминирует среди выбранных за период целевых групп, что объясняется его широкой распространенностью во всем мире: аудитория мессенджера в мире составляет около 1,6 млрд человек, а в России – около 40 млн. Интересно наблюдать за тем, как в эту битву титанов включаются отдельные радиостанции: на этой неделе наиболее заметны «Русское радио» и радио NRJ».