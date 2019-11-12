Новости

Ангарчанка отсудила 115 тысяч за некачественную установку окон

12 ноября 2019

Жительница Ангарска отсудила 115 тысяч за некачественную установку окон. Как сообщили в пресс-службе городского суда, за оказанные услуги она оплатила 60 тысяч рублей. В процессе эксплуатации окон были обнаружены существенные недостатки: между стеклами начал появляться конденсат, зимой образовывалась наледь, ощущался холодный воздух с улицы. Неоднократно заказчик направляла в адрес исполнителя претензии, которые были оставлены без ответа.

При установке дома был поврежден профиль изделий и конструкций деревянного дома.

Суд установил, что стеклопакеты имеют существенные недостатки, которые возникли до принятия заказчиком результата работы.

С предпринимателя взыскали оплаченную по договору сумму, штраф, компенсацию морального вреда, расходы на оплату услуг представителя и по проведению проверки качества работ.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

НТК ИНК 2019
Трудная нефть. На конференции ИНК рассказали, как будут добывать «черное золото»
«Когда компания решила задачу выживания, работа с инновациями становится ее обязанностью». ИНК провела IV Научно-техническую конференцию
ИНК ищет прорывные идеи для бизнеса. Компания приглашает студентов и аспирантов к участию в IV Научно-технической конференции
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании