Ангарчанка отсудила 115 тысяч за некачественную установку окон

Жительница Ангарска отсудила 115 тысяч за некачественную установку окон. Как сообщили в пресс-службе городского суда, за оказанные услуги она оплатила 60 тысяч рублей. В процессе эксплуатации окон были обнаружены существенные недостатки: между стеклами начал появляться конденсат, зимой образовывалась наледь, ощущался холодный воздух с улицы. Неоднократно заказчик направляла в адрес исполнителя претензии, которые были оставлены без ответа.

При установке дома был поврежден профиль изделий и конструкций деревянного дома.

Суд установил, что стеклопакеты имеют существенные недостатки, которые возникли до принятия заказчиком результата работы.

С предпринимателя взыскали оплаченную по договору сумму, штраф, компенсацию морального вреда, расходы на оплату услуг представителя и по проведению проверки качества работ.