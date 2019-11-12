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Ромир: Недельный средний чек резко вырос

12 ноября 2019

На прошедшей 44-й неделе средний чек резко прибавил. За неделю он вырос на 31 рубль 55 копеек и составил 572 рубля.

На минувшей неделе, с 28 октября по 3 ноября, средний чек резко вырос. Так, недельный средний чек прибавил 31 рубль 55 копеек относительно значений 43-й недели и остановился на отметке в 572 рубля.

По сравнению с аналогичной неделей прошлого года средний чек практически не изменился, оказавшись лишь на 16 копеек выше.

Если сопоставить текущее значение чека со среднегодовым показателем за последние 12 месяцев, то средний чек на 44-й неделе оказался выше на 24 рубля 18 копеек или 4,4%. В целом годовая динамика среднего чека приблизительно соответствует динамике недельных расходов (3,4% - расходы, 4,4% - средний чек).


/ СИА /
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