«Опора России» проведет в Иркутске семинар для участников госзакупок

22 ноября 2019 года в Иркутске состоится семинар по внедрению Автоматизированной информационной системы (АИС) «Портал поставщиков» на территории Иркутской области. Организаторами мероприятия выступают Иркутское региональное отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» и Департамент города Москвы по конкурентной системе.

АИС «Портал поставщиков» (zakupki.mos.ru) представляет собой площадку оперативных закупок товаров, работ и услуг. На сегодняшний день на портале зарегистрированы 166,8 тыс. поставщиков и 294,1 тыс. стандартных товарных единиц. Среднее снижение в котировочных сессиях - 12,3 %. Около 300 тысяч контрактов заключено с субъектами малого и среднего предпринимательства с использованием АИС «Портал поставщиков» за десять месяцев 2019 года. Портал зарекомендовал себя в качестве удобной и эффективной площадки для работы с закупками малого объема.

Мероприятие бесплатное, ожидаемое количество участников - 70 человек. Целевая аудитория семинара – участники системы государственных закупок и торгов. В рамках семинара эксперты продемонстрируют функциональные возможности АИС «Портал поставщиков», а также проконсультируют участников по всем интересующим вопросам.

Предварительная регистрация на семинар, а также необходимые вопросы и уточнения – по адресу электронной почты irkutsk@opora.ru, либо по телефону Исполнительной дирекции ИРО «ОПОРА РОССИИ» - 89501109408 (Елисеева Юлия Валерьевна).