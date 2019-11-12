Перевозки в скорых дневных поездах Иркутск – Улан-Удэ выросли на 13,4%

С начала года и до октября дневной экспресс №150/149 Иркутск – Улан-Удэ перевез 109,2 тыс. пассажиров. Этот показатель на 13,4% выше прошлогоднего – в 2018 году было перевезено 96 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе ВСЖД.

Купейные вагоны предпочли 17,6 тыс. человек, билеты в плацкартные вагоны приобрели 29 тыс. пассажиров.

По-прежнему наиболее популярными у пассажиров дневного экспресса остаются поездки в вагонах эконом-класса (с местами для сидения). В этой категории вагонов в январе-октябре поездки совершили 62,6 тыс. человек – более 57% всех пассажиров экспресса. Увеличение пассажиропотока произошло на 8,8% к прошлому году.

Напомним, дневной экспресс Иркутск – Улан-Удэ курсирует ежедневно, сформирован из пяти вагонов: двух купейных, одного плацкартного и двух вагонов с местами для сидения.

Актуальную информацию о расписании можно получить на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» (http://pass.rzd.ru) и в Едином информационно-сервисном центре по телефону 8-800-775-00-00.