Декан географического факультета ИГУ стала членом международной ассоциации ученых «Один пояс — один путь»

Декан географического факультета Иркутского государственного университета Саяна Вологжина по итогам форума международной ассоциации ученых «Один пояс — один путь» избрана членом ассоциации на 5 лет. Как сообщили в пресс-службе вуза, она представила доклад «Моделирование процессов переноса и трансформации выбросов на территории Южного Байкала».

Участие декана в форуме в Китае стало первым реализованным шагом в рамках подписанного соглашения между ИГУ и Институтом географических исследований и природных ресурсов Китайской академии наук.

— С китайскими коллегами мы обсудили возможные направления нашей совместной работы в области образования и науки. В частности это проведение летних школ, подготовка совместных публикаций, — сказала Саяна Вологжина.

Основные темы научных сессий форума были связаны с природопользованием, экологическим развитием и использованием цифровых технологий. В частности, ученые обсудили трансграничное сотрудничество между Северо-Восточным Китаем, Дальним Востоком России, Востоком Монголии, Японией и Кореей, экономический коридор «Китай-Монголия-Россия», Полярный шелковый путь, возрождение «Чайного пути».