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В Иркутской области зарегистрировало на 31% больше прав на недвижимость в октябре

12 ноября 2019

В Иркутской области в октябре зарегистрировало более 72 тысяч прав, ограничений прав и обременений объектов недвижимости. В сентябре количество зарегистрированных прав на недвижимость составляло 55 тысяч. Как сообщает управление Росреестра по региону, всего с начала года ведомство оформило более 558 тысяч прав на объекты недвижимости.

Также в октябре на 22% выросло количество заявлений на регистрацию прав в электронном виде. В октябре в Управление поступило 7 931 такое заявление, в сентябре – 6 484.

Средний фактический срок оформления недвижимости в Иркутской области составил два дня. Это в три раза меньше установленного законом срока. По документам, поданным в офисах многофункционального центра, средний срок регистрации прав составил четыре дня, что практически в два раза меньше срока, установленного законом.


/ СИА /
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