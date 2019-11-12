Половина россиян покупает недвижимость с помощью ипотеки

В России 50% людей покупает недвижимость с привлечением ипотеки. Чаще всего её срок составляет 11-15 лет, однако 2% респондентов вообще не помнят, как долго им осталось выплачивать ипотечный кредит. Чаще всего ипотеку берет молодежь до 25 лет. 32% из купивших жилье без использования кредита помогли родители, которые также часто помогают и выплатить первоначальный взнос по ипотеке. Женщины чаще выплачивают ипотеку с помощью родителей или партнера, чем мужчины. Об этом рассказали в «Авито Недвижимости».

Ровно половина из опрошенных ответили, что купили недвижимость с помощью ипотечного кредита. Еще 46% сказали, что купили на собственные средства или помогли друзья и родственники, только 1% недвижимость подарили. Опрос показал, что часто люди используют несколько источников средств (например, родственники помогают выплатить первоначальный взнос за ипотеку).

Вариант «другое» выбирали женщины (8%), подразумевая приобретение недвижимости на маткапитал.