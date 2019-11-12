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Госдума предложила правительству вернуть Дальнему Востоку прежний пенсионный возраст

12 ноября 2019

Госдума предложила правительству вернуть жителям Дальневосточного федерального округа прежний возраст выхода на пенсию — 55 лет для женщин и 60 для мужчин. Об этом сообщила газета «Известия».

Глава парламентского комитета по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитоновм считает, что население, проживающее в суровых климатических условиях, заслуживает особых привилегий.

Он сказал, что ДФО — особая территория с суровыми климатическими условиями. Для того чтобы люди туда приезжали и оставались, нужна особая мотивация. Одним из ее элементов мог бы стать пересмотр параметров пенсионной системы.

Он добавил, что в настоящее время наблюдается отток жителей из северных регионов, и он заметно вырос после пенсионной реформы.


/ СИА /
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