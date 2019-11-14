Куда поедут россияне на новогодние каникулы? Составлен топ наиболее популярных мест

Туристы стали меньше интересоваться индийским курортом Гоа в зимний сезон 19/20. Бронирование туров в Гоа на новогодние каникулы в этом сезоне снизилось на 45%. При этом средний чек на курорт у туристов сократился на 7%. Об этом сообщили в пресс-службе Level.Travel.

Такая отрицательная динамика популярности кажется необычной на фоне общего снижения цен на курорте, ведь местные отели вынуждены были снижать цены на проживание, чтобы заполнить 35 тысяч мест, освободившихся после банкротства туроператора Thomas Cook. Не сказалось на популярности направления и двукратное удешевление виз – теперь они обходятся российским туристам от 10 до 25 долларов.

Интенсивный рост зимой демонстрируют Арабские Эмираты. Среди туристов Level.Travel, купивших туры заранее, 16% предпочли ОАЭ в новогодние праздники 2019/2020 (на 9 п.п.больше, чем в прошлом году), средний чек на курорт при раннем бронировании вырос на 8%.

Интерес туристов в этом году привлек Вьетнам — динамика роста продаж +88% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Неуклонно растет и доля Турции. В 2019 году доля Турции в структуре продаж новогодних туров составила 15%. Можно предположить прямую корреляцию с постепенным снижением уровня благосостояния населения — Турция по-прежнему остается одним из самых доступных курортов при стабильно высоком качестве сервиса.

В топ-10 самых популярных направлений для встречи Нового года у туристов при раннем бронировании вошёл Кипр. Средний чек на новогодние каникулы на курорте составил всего 68 100 рублей, что на 29% ниже схожей по климату в это время года Турции, на 59% ниже лидера продаж — Таиланда и всего на 9% выше среднего чека на российских курортах.

Российские курорты (Сочи, Крым, Красная поляна) в свою очередь показывают стабильную динамику роста относительно прошлого года. Их доля в структуре ранних продаж выросла на 1 п.п., а средний чек вырос на 3,5% и составил 62 065 рублей.

Лидером раннего бронирования среди горнолыжных курортов на новогодние праздники второй год подряд становится Болгария, в первую очередь за счет низких по сравнению с другими европейскими курортами цен — средний чек на новогодние праздники 19/20 составил 90 952 рубля.