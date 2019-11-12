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На Ольхоне определили ТОП-5 самых загруженных туристами территорий

12 ноября 2019

Проведена оценка рекреационной нагрузки в наиболее посещаемых местах Ольхона. Как сообщила пресс-служба Заповедного Прибайкалья, анализу подверглись 15 самых популярных мест массового посещения туристов на Ольхоне.

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Согласно данным исследований, наибольшему воздействию подвержены пять территорий: мыс Хобой, заливы Хужирский, Сарайский, Ханхойская губа и озеро Ханхой. 

Для выявления изменений природной среды выбраны следующие показатели: количество мест стоянок, число костровищ, выкопанных туалетов и мусорных ям, количество и состояние троп и съездов автотранспорта, наличие организованной инфраструктуры. Такие показатели принято называть индикаторами; с их помощью можно фиксировать изменение экологических или социальных условий на каждом участке.


/ СИА /
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