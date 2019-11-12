На Ольхоне определили ТОП-5 самых загруженных туристами территорий

Проведена оценка рекреационной нагрузки в наиболее посещаемых местах Ольхона. Как сообщила пресс-служба Заповедного Прибайкалья, анализу подверглись 15 самых популярных мест массового посещения туристов на Ольхоне.

Согласно данным исследований, наибольшему воздействию подвержены пять территорий: мыс Хобой, заливы Хужирский, Сарайский, Ханхойская губа и озеро Ханхой.

Для выявления изменений природной среды выбраны следующие показатели: количество мест стоянок, число костровищ, выкопанных туалетов и мусорных ям, количество и состояние троп и съездов автотранспорта, наличие организованной инфраструктуры. Такие показатели принято называть индикаторами; с их помощью можно фиксировать изменение экологических или социальных условий на каждом участке.