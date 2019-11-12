В Иркутске началось голосование по проекту «Народные инициативы 2020»

В Иркутске стартовало голосование по проекту «Народные инициативы 2020». В нем могут участвовать жители старше 14 лет, при себе необходимо иметь паспорт. Для удобства горожан места для голосования оборудованы во всех округах. Режим работы с 09:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00. В администрации сказали, что голосование пройдет до 15 ноября.

Напомним, народные инициативы - это программа, которая предполагает финансовую поддержку идей и решения проблем, обозначенных населением.

Это может быть строительство детской площадки, ремонт дороги, благоустройство двора, установка уличных тренажеров и другие мероприятия. Для представления и защиты проекта в своем муниципальном образовании гражданам необходимо обратиться в администрацию МО.

В Ленинском округе отдать свой голос за проект можно в комитете по управлению округом (ул. Маршала Говорова, 3), в помещениях КДЦ «Россия» (ул. Севастопольская, 216а) и МАУДО «Станция юных натуралистов» (ул. Сибирских Партизан, 30).

Свердловский округ – комитет по управлению округом (ул. Терешковой, 24), помещения ресурсных центров МКУ «Город» (бульвар Рябикова, 22а и микрорайон Первомайский, 23). Также проголосовать можно в МБУК г. Иркутска «Гуманитарный центр – библиотека имени семьи Полевых» (микрорайон Университетский, 70), в детском клубе «Молния» (ул. Помяловского, 28), в ИрНИТУ (ул. Лермонтова, 83), в Иркутском городском театре народной драмы (ул. Мухиной, 13а) с 10.00 до 18.00.

На территории Октябрьского и Правобережного округов места для голосования предусмотрены в зданиях комитетов по управлению округами – на ул. Декабрьских Событий, 27 и на ул. Марата, 14 соответственно.

Также при наличии регистрации на портале Государственных услуг РФ можно проголосовать на сайте администрации города.