Бизнесмен оплатил пенсионерке кредит в 5 млн. рублей

В 2005 году по просьбе местного совета ветеранов женщина на заёмные средства издала книгу «Память» в честь павших в боях ВОВ земляков. Как рассказала Светлана Пшенникова, изначально долг обещала закрыть администрация Усть-Кута, однако кредиты Светлане всё равно пришлось выплачивать самостоятельно. Сообщает в своем материале RT.

Однако кредиты Светлане всё равно пришлось выплачивать самостоятельно. Чтобы погашать задолженность, женщина занимала деньги у знакомых и брала микрокредиты под огромные проценты. За 15 лет суммарный долг вырос почти до 5 млн рублей. Судебные приставы наложили арест на имущество пенсионерки и несколько лет ежемесячно удерживали половину пенсии.

Женщине помог бизнесмен и меценат Альберт Авдолян, который долгое время жил в Иркутской области, а сейчас строит в Иркутске образовательный комплекс «Точка будущего» с новой системой обучения, предназначенный в том числе для детей-сирот.

Светлана выразила благодарность всем, кто оказал ей поддержку.

«Для меня это настоящее чудо! — радуется Пшенникова. — Низкий поклон и огромное спасибо Альберту Авдоляну, у меня нет слов, чтоб выразить ему свою благодарность!