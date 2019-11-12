Детскую железную дорогу обновят в следующем году

Восточно-Сибирская детская железная дорога в 2020 году ожидает поступления двух новых локомотивов по инвестиционной программе на 2020-2022 г. Сообщает пресс-служба ВСЖД.

Также на ДЖД обустроят новую универсальную спортивную площадку и спортивно-игровой комплекс.

В этом году работу малой магистрали впервые продлили до середины октября, благодаря запуску новых вагонов, имеющих систему вентилирования и подогрева воздуха. Она позволяет перевозить в комфортных условиях людей даже при отрицательных температурах.

Помимо этого к новому учебному году для воспитанников ДЖД обновили учебно-практический комплекс современными наглядными пособиями, тренажерами, интерактивными досками и компьютерным оборудованием на 2 млн. рублей.