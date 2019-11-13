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Малому бизнесу Приангарья рассказали, как выйти на экспорт

13 ноября 2019

Агентство инвестиционного развития Иркутской области поставило себе задачу помочь бизнесу разобраться в большом перечне мер поддержки при выходе на экспорт. Для этого региональные институты развития и представителей бизнеса провели семинар «Поддержка экспорта». Об этом сообщили в агентстве

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Представитель обособленного подразделения Российского экспортного центра Мария Куликова рассказала, что РЭЦ оказывает поддержку предпринимательству на всех 5 этапах экспортного проекта: начиная от выбора товара на экспорт и подходящего для него рынка и заканчивая организацией и присутствием на переговорах в стране, выбранной для экспорта. 

О новой программе экспортного акселератора рассказал представитель «Россельхозбанка» Григорий Иванько. Программа включает в себя подготовку экспортно-ориентированных предприятий к выходу на внешние рынки на основании индивидуального плана роста с помощью комплекса мер, в том числе консалтинга, обучения, помощи в поиске рынка и покупателей, сопровождения до заключения экспортного контракта.

Семинар завершил заместитель директора Фонда развития промышленности региона Василий Бояркин. Он рассказал о планируемом расширении региональной программы ФРП на субсидирование производств продуктов и напитков, а также полиграфической деятельности. Если это произойдет, то и малые предприятия смогут получать займы регионального ФРП.  


/ СИА /
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