Месячник мясной продукции проходит в Иркутском районе

В Иркутском районе стартовал месячник качества и безопасности мяса и иной продукции животного происхождения. Он продлится до 10 декабря 2019 года. В ходе месячника будет работать горячая линия по вопросам качества и безопасности мясной продукции. Об этом сообщили в мэрии.

Как пояснили в отделе потребительского рынка районной администрации, мероприятие проводится в целях пресечения несанкционированной торговли мясной продукцией.

Сообщить о случаях несанкционированной торговли, а также получить консультацию от специалистов отдела потребительского рынка можно по телефону: 8 (3952) 718-032. Горячая линия работает по будням в период с 08.00 до 17.00.