Новости

Месячник мясной продукции проходит в Иркутском районе

12 ноября 2019

В Иркутском районе стартовал месячник качества и безопасности мяса и иной продукции животного происхождения. Он продлится до 10 декабря 2019 года. В ходе месячника будет работать горячая линия по вопросам качества и безопасности мясной продукции. Об этом сообщили в мэрии. 

Как пояснили в отделе потребительского рынка районной администрации, мероприятие проводится в целях пресечения несанкционированной торговли мясной продукцией.

Сообщить о случаях несанкционированной торговли, а также получить консультацию от специалистов отдела потребительского рынка можно по телефону: 8 (3952) 718-032. Горячая линия работает по будням в период с 08.00 до 17.00.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

НТК ИНК 2019
Трудная нефть. На конференции ИНК рассказали, как будут добывать «черное золото»
«Когда компания решила задачу выживания, работа с инновациями становится ее обязанностью». ИНК провела IV Научно-техническую конференцию
ИНК ищет прорывные идеи для бизнеса. Компания приглашает студентов и аспирантов к участию в IV Научно-технической конференции
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании