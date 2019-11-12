МТС установит датчики интернета вещей в спецодежду для повышения безопасности на производстве

МТС запустил комплексный IoT-продукт по повышению уровня безопасности сотрудников в производственной, добывающей и строительной сферах. Об этом сообщил в своем блоге на Фейсбук директор филиала МТС в Иркутской области Андрей Березной.
Решение объединяет комплекс датчиков, встраиваемых в спецодежду и устанавливаемых на предприятии, а также систему аналитики активности работников и оповещения о вероятности возникновения опасной ситуации.
«Для нашего региона, где большое количество добывающих и перерабатывающих предприятий, услуга особенно актуальна. Не всегда сотрудники находятся в офисном помещении, многие работают в суровых полевых условиях. Для нефтедобычи, сельского хозяйства, в строительной отрасли и ещё много-много где жизненно необходимо знать, где точно находится сотрудник, и чем именно он в данный момент занят. Соблюдает ли технику безопасности? Нуждается в помощи? Есть ли риски? Всю информацию может сообщить... умная одежда. Специальные датчики, вшитые в рабочую форму, все время остаются "на связи", и сотрудник чувствует себя защищённым, -- пояснил Андрей Березной в сообщении.
Продукт позволяет создать «цифровую копию» сотрудника и в режиме реального времени наблюдать за его перемещениями и характером деятельности. Это помогает одновременно повышать уровень безопасности и контролировать эффективность труда на производстве.
Решение состоит из носимого телеметрического модуля, который может быть встроен в различное оборудование или спецодежду, Bluetooth-маяков, размещенных по периметру помещения, и программного обеспечения. Данные, полученные с датчиков, могут храниться как на собственном сервере, так и в облачной инфраструктуре. Технология не требует дополнительного обучения рабочих: достаточно надеть спецодежду – система активируется автоматически.
При вхождении в опасные зоны датчик отправляет уведомление в центр управления системой, он также может при помощи звукового сигнала предупреждать об опасности самого сотрудника. Оборудование оснащается тревожной кнопкой, определение местоположения с точностью до трех метров позволяет увеличить скорость эвакуации сотрудников в случае чрезвычайных ситуаций и оказать помощь пострадавшим в течение «золотого часа». Продукт помогает контролировать соблюдение сотрудниками требований промышленной безопасности, установленных Ростехнадзором.
Мы видим рост в цифровых решениях для промышленных предприятий: среднегодовой темп роста инвестиций в промышленный «интернет вещей» в России составляет порядка 17%, – пояснили в МТС – Новое решение позволяет не только снизить количество травм на производстве, но и контролировать соблюдение рабочего графика на предприятии и фактическое проведение технического обслуживания и ремонта оборудования. По результатам пилотных проектов, мы рассчитываем, что новый продукт позволит сократить расходы на управление подрядчиками на 10-20%, а также избежать срывов выполнения плана или сроков строительства объекта».
МТС является лидером в России по количеству подключенных М2М сим-карт1. Компания построила первую федеральную сеть интернета вещей NB-IoT, которая запущена в 62 регионах страны, и запустила IoT-платформу, позволяющую интегрировать в единую систему датчики, подключенные через различные протоколы: 2G, 3G, 4G, Wi-Fi, NB-IoT.
Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – ведущая компания в России и странах СНГ по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания, цифровых сервисов и мобильных приложений, финансовых услуг и сервисов электронной коммерции, ИТ-решений в области системной интеграции, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений и электронного документооборота. В России, Украине, Беларуси и Армении услугами мобильной связи Группы МТС пользуются около 105 миллионов абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС занимает лидирующие позиции, обслуживая крупнейшую 78-миллионую абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ-вещанием – охвачено свыше девяти миллионов российских домохозяйств. Компания располагает в России розничной сетью из 5 800 салонов связи по обслуживанию клиентов, продаже мобильных устройств и финансовых услуг. МТС лидирует в сегменте межмашинных соединений (М2М) в России c наибольшей 42%-ной долей рынка по числу SIM-карт. МТС – традиционный лидер на телекоммуникационном рынке России по величине выручки и OIBDA. Крупнейшим акционером МТС является АФК «Система». С 2000 года акции МТС котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже под кодом MBT, с 2003 года – на Московской бирже под кодом MTSS. Информация о компании доступна на сайте www.mts.ru.