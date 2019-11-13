«Золотой век» гипермаркетов прошел

В конце сентября Х5 Retail Group решила трансформировать торговые точки сети «Карусель», состоящей из 91 гипермаркета в 56 населенных пунктах России. Гипермаркеты в их традиционном формате не имеют будущего, и преимущество получает тот, кто раньше других адаптируется к новой реальности, считает директор по стратегии X5 Владимир Салахутдинов. Об этом он рассказал Forbes.

Конец эры гипермаркетов

«Золотой век» гипермаркетов продолжался в России почти 15 лет. Одним из наиболее значимых его этапов стало открытие первого магазина «Ашан», который появился в августе 2002 года в подмосковных Мытищах. Французская пресса восторженно писала об открытии магазина в 20 километрах от Кремля, предрекая «Ашану» огромный успех. Так оно и было, но сегодня эра гипермаркетов уходит, считает Владимир Салахутдинов.

Еще в 2012 году аналитики писали, что российские гипермаркеты отстают от западных по занимаемой доле рынка – всего 10%, а потому имеют огромный потенциал роста. Однако в это же время появились тренды, которые всего за несколько лет лишат гипермаркеты перспектив успешного будущего.

Что подвело "магазины все в одном"?

Гипермаркеты перестали быть перспективным направлением торговли. Люди неохотно ездят в гигантские ТЦ за городом. Первые тревожные звонки, считает Владимир, появились уже в середине нулевых, когда в мире начался экстенсивный рост электронной коммерции.

– Казалось, что концепция all-in-one, когда в одном магазине можно было купить все – от молока и хлеба до телевизора и автомобильных ковриков – явное преимущество гипермаркетов. Но именно ассортимент non-food стал первым слабым звеном в некогда успешном торговом формате. Постепенно из гипермаркетов начала исчезать электроника, бытовая техника, одежда и другие непродуктовые категории.

Когда клиенту важно удобство

Однако угрозу, противостоять которой гипермаркеты уже не смогли, создал главный тренд – бурное развитие магазинов «у дома». Человеку необходимо удобство. И ради него покупатель готов даже на определенные ограничения и затраты.

– На смену ПК когда-то пришли ноутбуки, – говорит Владимир. – Они стоили дороже, но при этом были производительнее и удобнее: их всегда можно было носить с собой. На смену ноутбукам пришли смартфоны и планшеты. Это неизбежный процесс. Мы смотрим на потерю интереса к гипермаркетам как на эволюционный процесс. Именно поэтому здесь не работает традиционная бизнес-логика. Большие магазины имеют самый широкий ассортимент, они лидеры по ценовому восприятию, они эффективны за счет масштаба, но они продолжают терять долю рынка. Просто потому, что рынок изменился и удобство оказалось важнее всех других преимуществ.

Что дальше?

Означает ли это, что с рынка навсегда исчезнут гипермаркеты? – рассуждает Владимир. – Мой ответ – нет. В современных реалиях у этой миссии существует удобное воплощение – покупка продуктов онлайн. Это, кстати, и ответ на вопрос, что делать с большими «коробками» гипермаркетов: мы видим перспективу превращения их в «дарк сторы» – центры, где комплектуют и откуда доставляют онлайн-заказы.

Означает ли это, что формат магазинов «у дома» одержал окончательную победу и процесс эволюции на какое-то время остановится? И снова ответ «нет». Сегодня на рынке формируется новая, удобная для покупателя модель – экспресс-доставка. За 30, а иногда и за 15 минут курьер привезет продукты, выбранные в удобном приложении мобильного телефона. Да, дороже. Да, ассортимент ограничен. Но вспомните про ноутбуки… В сегодняшнем быстро меняющемся мире было бы очень опасно полагаться исключительно на этот сценарий.