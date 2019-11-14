Прогноз динамики объема ВВП в 2020 году

Уже в первом квартале 2020 года рост ВВП России может достигнуть 1,5%. О чем говорят эти цифры и чего нам ждать дальше?

Прогноз динамики прироста ВВП, выраженного в постоянных ценах, свидетельствует об относительно устойчивом росте российской экономики. Существенное замедление темпов роста ВВП в I квартале 2019 года обусловлено в основном повышением налогового бремени и не имеет систематического характера, отмечает Никита Моисеев, доцент кафедры математических методов в экономике РЭУ им. Г.В. Плеханова:

До конца I квартала 2020 года предполагается, что индекс прироста физического объема ВВП будет показывать положительную динамику с конечным ориентиром 1,53%. Согласно построенным доверительным интервалам, можно сказать, что присутствует умеренный риск рецессии на рассматриваемом горизонте событий, который составляет 5-10%.

Несмотря на это, наиболее вероятным сценарием развития является продолжение роста российской экономики при условии сохранения восходящего тренда темпов кредитования населения и относительно стабильных цен на энергоносители. Тем не менее, к факторам риска можно отнести продление санкций Евросоюза и США, направленных на ослабление российской экономики.