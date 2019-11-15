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Почему россияне закрывают валютные депозиты

15 ноября 2019

В конце лета, по данным ЦБ, в стране наблюдался заметный отток средств с валютных депозитов при существенном росте рублевых вкладов, отмечает Татьяна Белянчикова, доцент кафедры «Финансовые рынки» РЭУ им. Г.В. Плеханова. С чем это связано? Как меняется в последнее время политика банков и что нас ждет дальше на рынке банковских депозитов? Попробуем разобраться.

Двухмесячное падение

Общая положительная динамика вкладов населения в коммерческих банках с начала года была нарушена явно выраженным провалом по валютной части сбережений в июле-августе – в этот период начался отток средств. Одинаковая картина вырисовывалась в большинстве федеральных округов. В целом по стране сумма валютных вкладов в июле снизилась на 85 млрд. руб. (с 6261 млрд до 6176 млрд руб.), что составило 1,4% от рекордного уровня июня.

В общем объеме вкладов и других привлеченных средств физических лиц доля валютных сбережений населения упала за месяц с 21,7 до 21,2%. Примечательно, что уже в сентябре данный показатель составил 21,9%. Случайность, реакция на событие или закономерность месяца?

Причины оттока средств

Рост ставки рефинансирования ФРС привел к небывалому для последних лет повышению доходности долларовых вкладов в начале года (по 30 крупнейшим банкам в январе рост составил 2,60% по вкладам до года и 3,38% – по депозитам свыше года, по всему банковскому сектору – 2,58% и 3,31% соответственно). Но уже в августе после стремительного роста ставки крупнейших банков показали минимальное с середины лета 2018 года значение – 1,15% и 1,65% соответственно (в целом по банковской системе – 1,17% и 1,70%), что заставило вкладчиков, зашедших в депозиты зимой, отказаться от валютных вкладов в пользу более доходных инструментов.

Если мы сравним зимнюю и летнюю ситуации с учетом рублевой стоимости вкладов, то получим еще более яркую картину. С январского уровня 66,5-67 за доллар курс рубля опустился до уровня 63 и ниже к середине лета. И начал снова расти только в августе.

Если сравнить доходности по рублевым и валютным вкладам сроком до года, то с середины января по середину июля рублевый вклад на 1 млн руб. можно было превратить в 1030 тыс. руб., а по эквиваленту данной суммы в долларах получалось лишь 952,5 тыс. руб. Таким образом, долларовые вклады показали с учетом низкой ставки и падения курса отрицательную динамику.

Падение курса не могло не спровоцировать отток депозитов в ней номинированных. В целом мы видим в действии законы рынка: путем изменения спроса и предложения он выравнивает доходности по финансовым инструментам, номинированным в различной валюте и с разными процентными ставками. Так что ничего критичного не произошло. Качнувшись, тренд вкладов вернулся в своё привычное состояние медленного роста.

Последствия для рублевых вкладов

Другой яркой тенденцией последних месяцев стало снижение процентных ставок по рублевым вкладам. С рекордных январских и февральских доходностей, превышающих 6 и 7 процентов годовых в среднем по вкладам до года и свыше 1 года, ставка упала к августу до 5,18% и 6,49% соответственно.

Начало ноября ознаменовалось дальнейшим падением ставок – за крупнейшими банками начинают тянуться мелкие и средние. Рынок вкладов реагирует не только на октябрьское падение ключевой ставки до 6,5%, но и недавние решения ФРС, названные ее главой Джеромом Пауэллом «междуцикловой корреляцией». Ставка Федерального Резерва, после семилетнего минимума – 0,25% (в конце 2015 года) начала постепенно расти. И по итогам 2018 года завершила свой восходящий тренд на уровне 2,5%. Однако затем снизилась до нынешнего уровня – 1,75%.

В подобной ситуации российские кредитные организации уже меньше боятся давления со стороны долларовых вкладов и могут позволить себе снижения ставок по рублевым депозитам без существенных опасений потерять вкладчиков.

Что делать

Поскольку финансовый сектор живет ожиданиями очередного снижения ключевой ставки по рублям – рублевые вклады «в длину» имеет смысл делать именно сейчас. Ставки же Федеральной резервной системы, по прогнозам, падать пока не планируют.

Впрочем, и к валютным вкладам можно ожидать особого интереса. Но существенно произойти это может в условиях возникновения экономической и политической нестабильности, когда рост курса иностранной валюты является наиболее прогнозируемым сценарием.


/ СИА /
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