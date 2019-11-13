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Строительство дороги Иркутск - Усть-Уда обойдется в 5,5 млрд рублей

13 ноября 2019

Правительство Иркутской области объявило тендер на строительство очередного участка автодороги Иркутск – Оса - Усть-Уда, сообщает RosTender.info.

К ноябрю 2022 года предполагается завершить строительство отрезка 160 км – 215 км первого этапа дороги. Стоимость реконструкции этого участка оценивается в 1 млрд 422 млн рублей, средства поступят из бюджета Иркутской области.

Заявки на тендер от дорожно-строительных организаций принимаются до 27 ноября, и в этот же день выберут победителя. Заказчиком выступает Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог области.

Напомним, что все работы по созданию трассы разделили на 4 этапа, их общая стоимость составит 5,5 млрд рублей.


/ СИА /
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