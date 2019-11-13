«Сделайте хоть что-нибудь!». Игорь Манн провел тренинг для иркутских компаний

Игорь Манн провел тренинг «80 инструментов маркетинга» для руководителей компаний, менеджеров и директоров по продажам иркутских компаний. Мероприятие организовала компания «Бизнес-технологии».
Игорь Манн: «Пока нет продаж – нет ничего. Поэтому все подразделения компании должны быть заинтересованы в их увеличении. Ваша компания должна быть узнаваемой. Это очень важно, потому что на рынке, особенно на B2B, если вас не знают – у вас не покупают. Маркетинг дает необходимые инструменты для решения этих задач. И вроде бы все это понятно, все компании работают со своими клиентами и привлекают новых. Но мало кто делает это системно». Тем не менее, по словам Игоря Манна, на самом верхнем уровне достаточно понимать: чтобы увеличить продажи, нужно сделать пять вещей:
- Увеличить входящий поток;
- Увеличить конверсию «зашёл – купил»;
- Увеличить средний чек;
- Увеличить количество повторных покупок;
- Клиента, который пришел, сделать фанатом, чтобы он рассказывал о нас другим.
Даже небольшие подвижки в каждом из этих направлений способны значительно улучшить результаты компании. «Маркетинговых инструментов великое множество, и каждый день появляются новые, – говорит Игорь Манн. – Но если у вас не будет ответа на вопрос «Почему вы?», клиент придет и уйдет. Не будут продуманы и донесены до клиентов свойства-выгоды-преимущества, случится то же самое. Поэтому возьмите для начала любой из названных сегодня инструментов, предположим «100 слов про вашу компанию», ответьте на вопрос «Почему клиент должен купить у вас?». Сделаете хоть что-нибудь! И у вас будут результаты».
Расписание других деловых мероприятий можно узнать на сайте SIA.RU в разделе «Бизнес-афиша».
Автор десяти книг. Среди которых: «Маркетинг на 100%», «Маркетинг без бюджета», «Точки контакта», «Номер 1». После выхода «Маркетинга на 100%» его стали называть «русским Филипом Котлером». Практически все книги автора становятся бестселлерами. Практический опыт в сфере маркетинга – более 25 лет. Игорь Манн выступает с корпоративными и открытыми тренингами, которые посетили более 500 000 человек.
Компания «Бизнес-Технологии» – эксперт на рынке краткосрочного бизнес-образования. Занимается организацией и проведением открытых, корпоративных бизнес-семинаров, тренингов, мастер-классов по самым актуальным темам и направлениям: финансы, управление персоналом, продажи, маркетинг, логистика, бухгалтерский учет и налогообложение.