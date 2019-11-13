«Сделайте хоть что-нибудь!». Игорь Манн провел тренинг для иркутских компаний

Игорь Манн провел тренинг «80 инструментов маркетинга» для руководителей компаний, менеджеров и директоров по продажам иркутских компаний. Мероприятие организовала компания «Бизнес-технологии».

Игорь Манн: «Пока нет продаж – нет ничего. Поэтому все подразделения компании должны быть заинтересованы в их увеличении. Ваша компания должна быть узнаваемой. Это очень важно, потому что на рынке, особенно на B2B, если вас не знают – у вас не покупают. Маркетинг дает необходимые инструменты для решения этих задач. И вроде бы все это понятно, все компании работают со своими клиентами и привлекают новых. Но мало кто делает это системно». Тем не менее, по словам Игоря Манна, на самом верхнем уровне достаточно понимать: чтобы увеличить продажи, нужно сделать пять вещей:

Увеличить входящий поток;

Увеличить конверсию «зашёл – купил»;

Увеличить средний чек;

Увеличить количество повторных покупок;

Клиента, который пришел, сделать фанатом, чтобы он рассказывал о нас другим.

Даже небольшие подвижки в каждом из этих направлений способны значительно улучшить результаты компании. «Маркетинговых инструментов великое множество, и каждый день появляются новые, – говорит Игорь Манн. – Но если у вас не будет ответа на вопрос «Почему вы?», клиент придет и уйдет. Не будут продуманы и донесены до клиентов свойства-выгоды-преимущества, случится то же самое. Поэтому возьмите для начала любой из названных сегодня инструментов, предположим «100 слов про вашу компанию», ответьте на вопрос «Почему клиент должен купить у вас?». Сделаете хоть что-нибудь! И у вас будут результаты».

Расписание других деловых мероприятий можно узнать на сайте SIA.RU в разделе «Бизнес-афиша».