Сбербанк назвал победителя «Большого квеста» по безналичным расчетам

О возможностях эквайринга, его преимуществе, вариантах и технологических решениях в информационно-развлекательной форме рассказал жителям трех регионов – Иркутской области, Якутии и Забайкальского края, Байкальский банк Сбербанка. «Большой квест» в течении месяца разворачивался в аккаунте Инстаграма, а его итоги —промежуточные и финальные, прозвучали в эфире радиостанции МСМ.

Игровой формат в продвижении платежных сервисов специалисты Байкальского банка применили впервые. Целью проекта была популяризация безналичных платежей, повышение финансовой грамотности населения, вовлечение жителей регионов в мир безналичных расчетов.

Олеся Техова, начальник управления торгового эквайринга Иркутского отделения № 8586 Байкальского банка ПАО Сбербанк:

«Безналичные платежи в России активно развиваются. По итогам III кв. 2019 года 48,7% расходных операций было оплачено именно безналичным способом. И аналитики уверены, что в следующем году этот показатель преодолеет отметку в 50%. Регионы, в которых работает наш Байкальский банк, уже сейчас числятся в лидерах по этому направлению, некоторые города вошли в ТОП-100 самых «безналичных» городов России. Так, например, Якутск находится на 23-й позиции. Его жители совершают по картам 53,7% покупок. В Иркутской области лидерами по безналичным платежам являются Братск (53,24%), Иркутск (53,19%), Усть-Илимск (47-е место, 51,9% покупок совершено с помощью карт), Усолье-Сибирское (с долей безнала в 50,5%, занимает 71-ю строку рейтинга) и Ангарск (с долей в 49,4%, 91-е место). Показатели свидетельствует о том, что сервисы эквайринга востребованы людьми, а значит и бизнесу регионов необходимо активно продвигать технологичные решения, удобные клиентам».

Игроки «Большого квеста» приняли непосредственное участие в продвижении эквайринга на территориях. Одним из туров викторины стал поиск торговых точек, в которых не используются терминалы безналичного расчета. Победителями становились игроки, указавшие наибольшее количество таких объектов. Рекордсменом был признан житель Якутска, приславший список в 700 точек, где безналичные платежи пока отсутствуют.

Отборочные туры «Большого квеста» испытали и кругозор участников, и их творческие навыки, и знание истории Сбербанка. Жители Иркутской области, Якутии и Забайкалья активно подключались в игру на разных этапах, описывали преимущества безналичных расчетов, на протяжении недели соревновались в объемах расчетов только банковской картой или мобильным приложением, писали стихи-считалки на тему «Большого квеста». Самые активные и эрудированные участники по мере прохождения этапов получили ценные призы — планшеты и электронную технику. Финалистом и победителем «Большого квеста» стала жительница г. Нижнеудинск (Иркутская область) Олеся Бочкарникова.

Ирина Евдокимова, начальник отдела платежных сервисов Иркутского отделения № 8586 Байкальского банка ПАО Сбербанк:

«Квест показал живой интерес жителей разных регионов к новым форматам работы Сбербанка. Особенно порадовали нас знания представителей разных поколений о современных высоко-технологичных и скоростных решениях финансовых задач. Участники викторины не только сами демонстрировали практические навыки использования эквайринга, но и других учили тому, как удобен мир безналичных платежей. Так что, квест стал скорее не испытанием, а открытием новых возможностей».