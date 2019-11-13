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5 нелегальных работников из Узбекистана выдворят за пределы России

13 ноября 2019

За нарушение правил миграции и режима пребывания на территории России задержано 5 граждан Узбекистана. Принято решение выдворить их за пределы страны. Об этом сообщили УФССП по Иркутской области. 

Иностранцы проживали в Тайшетском районе, работали на пилораме и ремонтировали школу в пос. Новобирюсинский, не имея разрешения на трудовую деятельность и регистрации по месту пребывания.

С начала года судебные приставы выдворили 499 нелегальных мигрантов, более 400 из них – граждане Узбекистана  Таджикистана.


/ СИА /
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