5 нелегальных работников из Узбекистана выдворят за пределы России

За нарушение правил миграции и режима пребывания на территории России задержано 5 граждан Узбекистана. Принято решение выдворить их за пределы страны. Об этом сообщили УФССП по Иркутской области.

Иностранцы проживали в Тайшетском районе, работали на пилораме и ремонтировали школу в пос. Новобирюсинский, не имея разрешения на трудовую деятельность и регистрации по месту пребывания.

С начала года судебные приставы выдворили 499 нелегальных мигрантов, более 400 из них – граждане Узбекистана Таджикистана.