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В музее «Тальцы» начали строить «Почтовую станцию»

13 ноября 2019

На территории музея «Тальцы» в Иркутском районе началось строительство экспозиции «Почтовая станция». Сейчас идет реставрация станционного дома, в скором времени появятся флигель для ямщиков, амбар с завозней, навес для лошадей. Экспозиция отразит историю возникновения и развития почтового сообщения в Предбайкалье на рубеже XIX – XX веков. Об этом сообщили в пресс-службе музея. 

Стоит напомнить, что 1 ноября в «Тальцах» открыли  экспозицию - фельдшерско-акушерский пункт - аналог ФАПа в с. Олой Эхирит-Булагатского района, постройка здания относится к концу 19-началу 20 веков.


/ СИА /
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