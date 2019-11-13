В музее «Тальцы» начали строить «Почтовую станцию»

На территории музея «Тальцы» в Иркутском районе началось строительство экспозиции «Почтовая станция». Сейчас идет реставрация станционного дома, в скором времени появятся флигель для ямщиков, амбар с завозней, навес для лошадей. Экспозиция отразит историю возникновения и развития почтового сообщения в Предбайкалье на рубеже XIX – XX веков. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

Стоит напомнить, что 1 ноября в «Тальцах» открыли экспозицию - фельдшерско-акушерский пункт - аналог ФАПа в с. Олой Эхирит-Булагатского района, постройка здания относится к концу 19-началу 20 веков.