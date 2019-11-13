В Иркутской области предложили обеспечивать совершеннолетних школьников бесплатным питанием

В Иркутской области планируют обеспечивать бесплатным питанием 18-летних школьников из многодетных и малоимущих семей. Этот проект закона рекомендован к принятию в первом чтении. Об этом сообщили в Законодательном собрании региона.

Школьникам из многодетных и малоимущих семей предоставляется бесплатное питание, а при отсутствии организованного питания – набор продуктов питания. Однако право на меры социальной поддержки предоставляется семьям, в которых дети не достигли восемнадцатилетнего возраста. [photo 57001]

В адрес отдельных депутатов поступают жалобы от семей, имеющих 18-летних детей, но еще не закончивших школу. В школе их прекращают обеспечивать бесплатным питанием, при этом факт достижения ребенком совершеннолетия никак не влияет на социальное и имущественное положение семей.