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В Иркутской области предложили обеспечивать совершеннолетних школьников бесплатным питанием

13 ноября 2019

В Иркутской области планируют обеспечивать бесплатным питанием 18-летних школьников из многодетных и малоимущих семей. Этот проект закона рекомендован к принятию в первом чтении. Об этом сообщили в Законодательном собрании региона. 

Школьникам из многодетных и малоимущих семей предоставляется бесплатное питание, а при отсутствии организованного питания – набор продуктов питания. Однако право на меры социальной поддержки предоставляется семьям, в которых дети не достигли восемнадцатилетнего возраста. [photo 57001]

В адрес отдельных депутатов поступают жалобы от семей, имеющих 18-летних детей, но еще не закончивших школу. В школе их прекращают обеспечивать бесплатным питанием, при этом факт достижения ребенком совершеннолетия никак не влияет на социальное и имущественное положение семей.


/ СИА /
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