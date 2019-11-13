В Иркутской области за месяц подорожали продукты

В Иркутской области из продовольственных товаров в октябре значительно подорожали помидоры (на 50%), огурцы свежие (37%), крупа гречневая (14%), апельсины (8%), бананы (6%), яйца (4%), груши и сухофрукты (на 3%). На 1-2% дороже стали говядина, рыба и морепродукты, сыры, молоко и молочная продукция. В тех же пределах подорожали мука, соль, рис, овсяные хлопья, консервы овощные для детского питания, орехи, карамель и конфеты мягкие, глазированные шоколадом. Такие данные приводит Иркутскстат.

В то же время существенно снизились цены на пшено (на 11%) и многие виды плодо-овощной продукции: свеклу и капусту белокочанную (8), морковь (7), лук репчатый (6), картофель (5), чеснок (на 4%). На 3% подешевели лимоны, на 1-2% - яблоки, сахар, какао.

Сводный индекс потребительских цен на товары и услуги по Иркутской области в октябре по сравнению с сентябрем составил 100,4%, в том числе на продукты питания – 101,1%, непродовольственные товары и алкогольные напитки – 100,2%

В группе непродовольственных товаров наблюдалось повышение цен на отдельные виды обуви для взрослых, утепленные комбинезоны для дошкольников, топливо (дрова и уголь), часы (на 3-5%). На 1-2% дороже стали туфли, сандалии детские, колготки, майки, футболки и блузки женские, перчатки, ремни и куртки мужские из натуральной кожи, белье постельное, меха и меховые изделия. Такое же повышение цен зафиксировано на металлическую посуду, нитки, чистящие и моющие средства, свежесрезанные цветы, плиты бытовые, диван-кровати.

В сравнении с сентябрем дешевле стали машины швейные (на 3%), стиральные машины, холодильники, телерадиотовары, электрочайники и утюги, наборы корпусной мебели, а также сорочки мужские, туфли летние женские, носки, гольфы детские, игрушки (на 1-2%).

В аптеке повысились цены на йод (на 5%), "Эналаприл" (4%), "Троксерутин", настойку пустырника (2%), "Корвалол", "Линекс", "Бромгексин" (1%) и снизились на вату (3%), аспирин, электронные термометры (на 1%).

Отмечено сезонное снижение стоимости проезда в поездах дальнего следования (на 9,2%), подешевело также ксерокопирование документов (на 8,3%), проживание в гостинице (7,4%), пакет услуг сотовой связи (5,8%), проезд в такси, услуги банков, страхования, внутреннего туризма (на 2-3%).

В то же время увеличилась плата за пересылку посылки внутри России (на 8%), подорожали театральные билеты (5,6%), исходящие SMS-сообщения (3,9%), доступ к сети Интернет, регулировка развала-схождения колес легкового автомобиля, поездки в Грецию, Таиланд и на автобусе по городам Европы (на 2-3%)