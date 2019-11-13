Банк УРАЛСИБ провел «Практикум для предпринимателей» в Краснодаре

Университет бизнеса Банка УРАЛСИБ провел в Краснодаре конференцию для представителей бизнеса «Практикум для предпринимателей».

Участниками мероприятия стали около 200 гостей, в числе которых представители государственных и общественных организаций, малого и среднего бизнеса, руководители и владельцы компаний, а также начинающие предприниматели.

На конференции выступил Председатель Правления Банка УРАЛСИБ Константин Бобров, который отметил, что знания и навыки сегодня становятся одним из главных условий успешного бизнеса: «Мы заинтересованы в том, чтобы с нами работали квалифицированные бизнесмены, которые корректно ведут свой бизнес, не допускают простых экономических ошибок, видят и понимают весь широкий спектр инструментов для развития и управления бизнесом».

Также спикер рассказал о том, как Банк строит работу с клиентами из сегмента малого бизнеса. «Банк УРАЛСИБ за последние 3 года реализовал целый комплекс мероприятий и создал экосистему, в рамках которой в режиме «одного окна» предприниматели могут получить практически полный комплекс продуктов и услуг под потребности и задачи на самых разных этапах своего развития: кредитные продукты, РКО, гарантии, финансовые и нефинансовые сервисы, а также пройти бесплатное обучение и получить помощь при выборе программы господдержки», – отметил Константин Бобров.

Председатель Правления Банка УРАЛСИБ подчеркнул и особую роль Краснодарского края: «Мы относим этот регион к опорным для банка, а во-вторых, разрабатываем общебанковскую стратегию работы с малыми и средними предприятиями, во многом, опираясь на практику нашего Южного филиала».

Управляющий директор по малому бизнесу в Южном регионе Банка УРАЛСИБ Андрей Романенко рассказал о возможностях для ведения и развития бизнеса, которые Банк предлагает предпринимателям.

С презентациями на практикуме выступили спикер и модератор конференций Университета бизнеса УРАЛСИБ Даниил Баженов, бизнес-тренер Корпоративного университета Банка УРАЛСИБ Елена Корчагина, коммерческий директор NÉRPA agency, партнер по обучению myTarget (Мail.RU) Екатерина Ларионова, основатель и генеральный директор Центра информационной поддержки бизнеса «Аспект» Кристина Петрухнова, основательница онлайн-школы Интернет-профессий FEEDBACK Леся Фетисова.

Спикеры рассказали о том, как предпринимателю расти внутри Банка, какие инструменты стоит использовать для развития бизнеса, и как увеличить продажи за счет эффективного маркетинга. За время семинара гости узнали, каким образом привлечь клиентов, как собрать команду продавцов, как провести результативные переговоры.

Традиционная часть конференций от Университета бизнеса УРАЛСИБ – интерактивные бизнес-разборы реальных кейсов краснодарских предпринимателей от спикеров Университета. Эксперты-практики разбирали задачи и проблемы конкретного бизнеса, искали точки роста и совместно с владельцем компании формировали стратегию ее развития.

Также в рамках мероприятия прошла сессия нетворкинга, в ходе которой предприниматели получили возможность завести новые деловые контакты.