Банк УРАЛСИБ выступил партнером Международного таможенного форума

Банк УРАЛСИБ выступил партнером Международного таможенного форума, который состоялся 24-25 октября 2019 года в Москве в Центре международной торговли. Организатор форума - Федеральная таможенная служба.

Участие в мероприятии приняли представители федеральных органов власти, в числе которых Правительство РФ, Министерство финансов России, Минэкономразвития России, Федеральная налоговая служба, а также представители российского бизнеса и зарубежных таможенных администраций. Всего форум посетили более 2,3 тысяч участников.

В рамках форума представители государственной власти и бизнеса смогли обменяться опытом и обсудить новые инициативы в сфере внешнеэкономической деятельности и таможенного администрирования.

Специально к форуму Банк УРАЛСИБ запустил бесплатную открытую консультационную телефонную линию по вопросам валютного законодательства. В настоящее время телефонная линия продолжает успешно функционировать. Получить консультацию экспертов Банка УРАЛСИБ можно по телефону 8 (495) 723-76-97.

Кроме того, Банк предложил участникам форума новый пакет услуг «СуперВЭД.МТФ». Пакет позволяет представителям корпоративного бизнеса, при достижении выбранного объема операций на счетах, покупать без комиссии иностранную валюту и бесплатно пользоваться услугами валютного контроля. К пакету услуг «СуперВЭД.МТФ» можно подключиться до 31 декабря 2019 года.

По результатам форума Банк УРАЛСИБ получил благодарность за активное участие в подготовке и проведении мероприятия от организаторов форума.