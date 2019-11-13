Россельхозбанк размещает биржевые облигации, ориентированные на розничных инвесторов

С 13 ноября 2019 по 13 декабря 2019 будет проходить размещение биржевых облигаций АО «Россельхозбанк» серии БО-01R-P.

Ставка купона установлена в размере 6,75% годовых.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

Объем эмиссии – 5 млрд рублей, номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок обращения – 3 года (1 085 дней). Купонный период – 31 день. Цена размещения – 100% от номинала.Стоимость облигаций при покупке – 100% от номинала, а также накопленный купонный доход за период с 13.11.2019 по дату совершения сделки.Данный выпуск является частью программы инвестирования для физических лиц, в рамках которой клиенты АО «Россельхозбанк» могут в течение 3 лет получить доходность до 14,5% годовых в рублях*.Всем клиентам-физическим лицам, купившим облигации на сумму свыше 390 000 рублей, бесплатно оформляется Пакет услуг «Премиум» – комплексное предложение продуктов и услуг Банка, включающее банковскую карту категории Gold, вклады с повышенными ставками, а также специальные условия по обслуживанию и конверсионным операциям.* Среднегодовая доходность инвестора рассчитана с учетом прогнозных ставок купонов по двух- и однолетним облигациям (указана как ориентир) и полученного налогового вычета по ИИС. Итоговые ставки купонов определяются эмитентом на момент размещения облигаций Банка.