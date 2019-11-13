«Аэрофлот» исключил пассажира из программы лояльности из-за перевозки жирного кота

Авиакомпания «Аэрофлот» исключила пассажира самолета Москва - Владивосток из программы лояльности и аннулировал все бонусные мили. Мужчина допустил грубые нарушения: не сдал кота весом более 8 кг для перевозки в багаж; вынимал животное из контейнера на борту. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Хозяин кота написал на Facebook, что его не пустили на борт, потому что вес питомца превышал установленные нормативы и его требовалось сдать в багаж. Чтобы избежать этого, он предъявил при досмотре другого кота — похожего, но меньшего веса. Так ему удалось получить посадочный талон. Фото: https://www.facebook.com/mikhail.galin.7?epa=SEARCH_BOX

Молодой человек пошел на такой шаг, потому что при взлете и посадке кот задыхался от сильного слюноотделения. Это он заметил, когда летел из Риги в Москву.

Иркутяне высказались в защиту животного и считают, что "два килограмма - это незначительный перевес". Кроме того, иркутяне вспомнили свои истории несправедливого списания миль компанией, сложности перемещения багажа из терминала F в терминал B, а также шутили что "владелец кота напоролся в руководстве авиакомпании на собачников", и "теперь жирные коты ущемлены в правах".