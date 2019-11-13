В 16 регионах России могут перестать вывозить мусор

Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин назвал 16 регионов России, где наиболее остро стоит проблема вывоза твёрдых коммунальных отходов. На этих территория есть риск того, что вывоз ТКО может быть прекращен. Кобылкин направил губернаторам предупреждения о необходимости принять "исчерпывающие меры". Об этом сообщают в "РИА новостях".

В списке регионов: Алтайский край, Вологодская область, Кабардино-Балкарская Республика, Красноярский край, Курская область, Магаданская область, Новгородская область, Новосибирская область, Республика Алтай, Республика Бурятия, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Республика Северная Осетия, Республика Тыва, Томская область, Челябинская область.

Министр также поручил разобраться в ситуации с полигонами в Бийске в Алтайском крае, где местные власти ввели режим ЧС из-за мусорного коллапса.