Пострадавшие от мошенников при покупке жилья россияне смогут рассчитывать на компенсацию

С 1 января 2020 года вступают в силу изменения в федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости». Они позволят людям, пострадавшим от мошенников при покупке жилья, защитить свои права. Об этом рассказали в кадастровой палате Иркутской области.

Эксперты рассказали, что раньше рассчитывать на компенсацию со стороны государства можно было лишь в случае, если речь шла о единственном пригодном для жилья помещении, которое есть у жертвы аферистов. При этом компенсация не могла превышать сумму в один миллион рублей. В 2020 году отменят ограничение по сумме компенсации. И человек теперь сам может выбрать, как именно она будет рассчитана: по реальной стоимости покупки жилья или по кадастровой стоимости.

Также по новой версии закона добросовестный приобретатель может претендовать на компенсацию вне зависимости от того, единственное это его жилье или нет.