В России будут совершенствовать порядок определения кадастровой стоимости

В Госдуму внесен законопроект о совершенствовании порядка определения кадастровой стоимости, который изменяет механизм ее внесудебного установления в размере рыночной цены, сообщили в кадастровой палате Иркутской области. Кадастровая стоимость не всегда соответствует рыночной. Для собственников это является неприятной неожиданностью при начислении налогов.

В проекте документа применен принцип: любое исправление – в пользу правообладателя. То есть в случае уменьшения кадастровой стоимости при ее пересмотре, оно применяется ретроспективно, на весь период, а в случае увеличения – с года, следующего за годом исправления. Предлагаемые корректировки также предполагают сокращение сроков рассмотрения заявлений об исправлении ошибок с 30 до 10 календарных дней.

Подать такое обращение можно в течение пяти лет со дня внесения кадастровой стоимости в реестр недвижимости.

Проект закона предлагает исключить возможность внесения изменений в результаты оценки без публичного рассмотрения.

Важно, что в случае принятия законопроекта правообладатели не будут нести дополнительных расходов.