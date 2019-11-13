Службы строительного и жилищного надзора Иркутской области объединят в 2020 году

В Иркутской области 1 марта 2020 года в одно ведомство объединят службы строительного и жилищного надзора. Указ опубликован на портале правовой информации.
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Службы строительного и жилищного надзора Иркутской области объединят в 2020 году13 ноября 2019
/ СИА /
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