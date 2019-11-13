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Суд решил поместить под стражу бывшего и.о. генерального директора АРПИ

13 ноября 2019

Октябрьский районный суд Иркутска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу занимавшему должность исполняющего обязанности генерального директора Агентства развития памятников Иркутска. Как сообщили в пресс-службе ведомства, его обвиняют в превышении полномочий, которые повлекли существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства. Постановление суда не вступило в законную силу.

С ходатайством об избрании такой исключительной меры пресечения обратилась следователь по особо важным делам второго отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области.


/ СИА /
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