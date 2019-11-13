Китаянка пыталась незаконно провезти в Иркутск 8 килограмм аксессуаров для телефонов

В Иркутске у пассажирки из Китая нашли коммерческую партию товаров для мобильных устройств. Гражданка пыталась незаконно провезти товар, следуя по зеленому коридору, без предъявления таможенной декларации. Об этом сообщает пресс-служба Иркутской таможни.

В багаже пассажирки было 20 коробок с беспроводными наушниками и зарядными устройствами для смартфонов; 441 штука защитных стекол для гаджетов; 30 чехлов для беспроводных наушников из мягкого силикона, а также 127 упаковок салфеток для чистки экрана. Общий вес товаров составил 8 килограмм.

Документов, подтверждающих стоимость товара, у гражданки не оказалось. При этом пассажирка пояснила, что товар привезен для продажи в интернет-магазине.

Ранее инспекторы таможенного поста задержали гражданина Китая с коммерческой партией аксессуаров для телефонов: наушниками, адаптерами и чехлами. На всем товаре стояла контрафактная маркировка фирмы «iPhone».