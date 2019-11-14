«Получение господдержки сделает вас более выносливыми». Можно ли заработать, занимаясь социальным предпринимательством?

«Я не верю в то, что можно искренне думать о благом, когда у тебя нет денег», – сказал Алексей Чехранов, основатель холдинга «СРЕДА». Сам он о том, что занимается социальным предпринимательством, узнал практически случайно. Его бизнес по переработке пластиковых пакетов приносит прибыль и масштабируется. Но такими результатами могут похвастаться не все социальные предприниматели. С какими проблемами они сталкиваются? Помогает ли государство? Зачем нужны социальные франшизы? Об этом шла речь на форуме «Социальный бизнес – время действовать!», организованном Фондом поддержки предпринимательства Иркутской области.

Получение господдержки сделает вас более выносливыми

Холдинг безотходных экозаводов Алексея Чехранова родился из желания сделать чище окружающую среду. «Отказ от пластикового пакета в магазине не решает проблему загрязнения окружающей среды, – говорит Алексей. – В то время как производство одной лавочки из переработанного пластика сохраняет жизнь двух деревьев и позволяет утилизировать 5 тысяч пакетов».

По словам Алексея, бизнес не задумывался как социальный. Для того, чтобы собирать пакеты на полигоне ТБО, нанимали людей, которые и так там находились – бездомных.

В какой-то момент компания приняла участие в федеральном конкурсе, и «проснулась знаменитой». «Конкурсы позволяют заявить о себе без рекламы, – говорит Алексей. – После того, как нас показали по ТВ, мы получили вал заявок. Но предприниматели о конкурсах не думают – они думают о балансах, налогах, производстве».

Форум «Социальный бизнес – время действовать!», организованный Фондом поддержки предпринимательства Иркутской области.

Фото: Андрей Фёдоров

Алексей Чехранов рассказал, что за то время, пока его компания оформляла пакет документов, чтобы получить грант в размере 300 тысяч рублей, она успела заработать в пять раз больше денег. «Так что меры господдержки сделают вас сильнее – вы станете более выносливыми в процессе их получения, – смеется он. – Что действительно может быть интересно предпринимателю – льготное беззалоговое финансирование. И оно есть. Можно найти фонды, в которых дают до 5 млн рублей на приобретение оборудования. Для обустройства завода по изготовлению лавочек и урн из переработанного пластика этой суммы достаточно».

Не осознают, кем являются

Технологию производства лавочек из пластиковых пакетов упаковали во франшизу, которая продается сейчас по всей стране. В компании «Франчайзинг-Интеллект» уверены, что франчайзинг – лучшая технология для масштабирования бизнеса. А практика, направленная на решение социально значимых проблем, как никакая другая нуждается в масштабировании. Но занимаясь темой социального франчайзинга, компания «Франчайзинг-Интеллект» выявила ряд проблем, с которыми сталкиваются социальные предприниматели».

«Одна из них – не все социальные предприниматели осознают, кем они являются, – говорит Татьяна Лузенина, начальник правового сектора юридического департамента компании «Франчайзинг-Интеллект», преподаватель «Высшей школы экономики». – Перед тем, как разрабатывать франшизу, проводится аудит бизнеса, тогда и выясняется, что речь идет о социальном бизнесе. У нас был случай, когда компания для контроля за своими сотрудниками организовала видеонаблюдение, а отслеживать видео поручила лицам с ограниченными возможностями здоровья, – рассказала Татьяна. – Сегодня это один из критериев отнесения предпринимателя к разряду социальных предпринимателей. Но сама компания не понимала, что помогает решать социальные проблемы».

Форум «Социальный бизнес – время действовать!», организованный Фондом поддержки предпринимательства Иркутской области.

Фото: Андрей Фёдоров

Не видят бизнес-процесс

Социальные предприниматели действует по зову сердца, и не всегда смотрят на свою деятельность как на взаимосвязь успешно работающих бизнес-процессов.

«Иногда к нам приходят компании, получившие запрос «сделать как у вас» из другого региона, – рассказала Татьяна Лузенина. – Мы предлагаем им создать социальную франшизу, начинаем проводить аудит, просим предпринимателя описать бизнес-процессы, а предприниматель говорит: «у меня нет ни бизнес-процессов, ни бизнес-модели». Но если компания зарабатывает деньги, значит, ее бизнес-модель работает. Теперь нужно понять, как именно, то есть, «разобрать» процесс на составляющие и описать их».

Не умеют зарабатывать

Деньги – это лимфа социального предпринимателя, уверена Татьяна Лузенина. Когда предприниматель научается извлекать прибыль, он может масштабировать свой бизнес и, соответственно, нести свою миссию в регионы и по России в целом.

«Социальные предприниматели либо не понимают, как зарабатывать, либо рассматривают извлечение прибыли в качестве второстепенной цели, – рассказала Татьяна Лузенина. – Не так давно мы реализовывали акселерационную программу по созданию социальных франшиз, и одна из участниц рассказала о том, что занимается общественно полезной деятельностью не первый год, при этом реально не понимает, как на этом можно зарабатывать. Социальные предприниматели должны зарабатывать деньги, это все-таки бизнес. И не нужно стесняться говорить об этом».

Форум «Социальный бизнес – время действовать!», организованный Фондом поддержки предпринимательства Иркутской области.

Фото: Андрей Фёдоров

Отдают ноу-хау безвозмездно

Многие социальные предприниматели одержимы своей идеей, они хотят изменить мир и им не составляет никакого труда рассказать, в чем «фишка», как им удается и решать социальную проблему, и получать при этом хорошие финансовые результаты.

«Они не понимают, что их идея – это колоссальный интеллектуальный капитал, который имеет материальное, стоимостное выражение, – говорит Татьяна Лузенина. – Порой это реально стоит дорого, ведь объект интеллектуальной собственности составляет ядро франшизы. Мы предлагаем задуматься уже сегодня, насколько вы богаты интеллектуально и сколько у вас есть того, что можно передать своим партнерам в рамках франшизы. Сколько пользы обществу вы можете принести, при этом извлекать прибыль, и давать возможность партнером тоже на этом зарабатывать».

Что дает статус социального предпринимателя?

В компании «Франчайзинг-интеллект» уверены, что если социальные предприниматели осознают, что такие проблемы есть, и посмотрят на свой бизнес под другим углом, тогда особых сложностей с созданием социальных франшиз и масштабированием успешной социальной практики не будет. Вопрос в том, что получение статуса социального предпринимателя требует от компании усилий, но пока не дает ей особых преимуществ.

«Закон о социальном предпринимательстве был принят в конце июля 2019 года, после бурных обсуждений общественности и экспертного сообщества, с подключением региональных органов власти, центров социальной сферы и самих социальных предпринимателей, – рассказал Денис Богатов, директор Центра развития социального предпринимательства Российского государственного социального университета и эксперт Минэкономразвития. – В законе подробно описаны критерии, по которым компания может получить статус социального предпринимателя. Что он дает? В тех регионах, где есть Центр инноваций социальной сферы, социальные предприниматели могут получить государственную поддержку, а регионы имеют право расширять этот спектр. Предприниматели, конечно, ждут, в первую очередь, финансовой помощи, которой на сегодняшний день еще не существует, хотя об этом начинают говорить. Мы ожидаем, что в ближайшее время финансовые институты начнут разрабатывать специальные кредитные продукты с пониженной процентной ставкой. Также ведется работа по дополнительным мерам поддержки. Я надеюсь, что все это заработает, и у компаний будет дополнительный стимул входить в реестр социальных предприятий».

Люди хотят нести пользу обществу

С одной стороны, социальным предпринимателям советуют не стесняться говорить о деньгах, а с другой – призывают не искать финансовых выгод. «Если вы не видите своей внутренней потребности заниматься социальным бизнесом, это тема пока не ваша, – говорит Денис Богатов. – Понятно, что предпринимателем движет поиск выгоды, но выгода социального предпринимателя в первую очередь – это удовлетворенность от того, что он каким-то образом решает проблемы социального характера».

Компания «Франчайзинг-интеллект» не видит здесь противоречий. «Надо отличать социального предпринимателя, который приходит в бизнес, как правило, через личную историю, и социальный франчайзинг, – говорит Мария Кизима, директор АНО «Единый центр поддержки франчайзинга», руководитель юридического департамента компании «Франчайзинг-интеллект». – На одном из форумов по франчайзингу я обратила внимание на абсолютно здорового молодого человека, который выбирал франшизу. Он заинтересовался проектом Observer, это мастерская по ремонту инвалидных колясок. Спросила почему он обратил внимание именно на него. И он ответил: «надоели торговля и общепит, хочется приносить реальную пользу». Поэтому, если вы думаете над приобретением франшизы, и вас привлекает возможность преобразовать общество, прислушайтесь к себе, выберите ту отрасль, которая будет вам близка. Это фундаментальный принцип выбора не только социальной, но и обычной франшизы, и отрасли предпринимательства вообще».