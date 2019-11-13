Freedom Holding Corp. отчитался за 2-й квартал 2020 финансового года

13 ноября Комиссия по ценным бумагам США (sec.gov) опубликовала отчетность Freedom Holding Corp., в который входит российская ИК «Фридом Финанс». Согласно представленным данным, холдинг улучшил основные показатели по состоянию на конец сентября текущего года.

Холдингу удалось существенно — на 88% увеличить выручку по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Выручка достигла $32,8 млн, прежде всего, за счет роста комиссионных доходов на 106%. Одновременно на $2 млн по сравнению с аналогичным периодом 2018-го повысились и доходы по операциям с иностранными валютами.

Freedom Holding отчитался об увеличении чистой прибыли с $6,8 до $8,5 млн, прибыль на акцию составила $0,15. Активы и обязательства холдинга на 30 сентября 2019-го выросли на $74,6 млн и $58,2 млн соответственно по сравнению с уровнем на 31 марта 2019 года.

Акции холдинга торгуются под тикером FRHC на Nasdaq с октября 2019 года.

Комментируя квартальный релиз, CEO Freedom Holding Corp. Тимур Турлов подчеркнул: «Это первая отчетность, которую мы публикуем как компания, акции которой обращаются на Nasdaq, и для нас большое значение имеет, что отчет зафиксировал рост показателей. Мы продолжим развитие бизнеса во всех странах присутствия и еще раз продемонстрируем, что можем вести прозрачный и эффективный бизнес на уровне топовых компаний мира. Отдельно отмечу, что клиентская база холдинга продолжает расти: в семи странах присутствия нам доверяет уже более 127 тысяч человек».

Справочная информация:

Freedom Holding Corp. – международный публичный холдинг, осуществляющий финансовую деятельность, розничные брокерские операции, консультирование по вопросам инвестиций, торговлю ценными бумагами, оказывающий инвестиционно-банковские и андеррайтинговые услуги в Восточной Европе и Средней Азии. Акции холдинга торгуются под тикером FRHC на Nasdaq Capital Market, Санкт-Петербургской бирже и на Казахстанской фондовой бирже (KASE). Холдинг представлен 78 офисами в 7 странах мира.