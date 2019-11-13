Сергей Левченко внес на рассмотрение законопроект о господдержке молодых специалистов

Законопроект комплексно регулирует вопросы поддержки молодых специалистов в Приангарье, а также порядка, условий, размеров и сроков их предоставления. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области.

Документ ориентирован на закрепление специалистов на местах, удовлетворение потребности работодателей в кадрах, в том числе в бюджетной сфере и в сельских территориях. Он также предусматривает меры господдержки выпускников при трудоустройстве по востребованным на региональном рынке специальностям.

Предложения Сергея Левченко касаются сфер:

здравоохранения;

образования;

культуры;

физической культуры и спорта;

социальной защиты и социального обслуживания;

молодежной политики;

ветеринарии.

За первый год планируется выплатить 20 тыс. рублей, за второй год – 30 тыс. рублей и за третий – 40 тыс. рублей. С 2021—2023 годы на эти цели потребуется более 385 млн рублей.

Также дополнительно охвачены молодые специалисты, планирующие работать в областных государственных, муниципальных учреждениях, расположенных в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа), а также в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Единовременное денежное пособие таким специалистам составит 300 тыс. рублей.

Из инноваций, предложенных Губернатором: дополнительный выходной день для молодых специалистов, работающих в государственных учреждениях Иркутской области, расположенных в сельской местности, а также частичная компенсация расходов по найму жилья специалистам, не обеспеченных служебным жильем.

Концепция проекта предусматривает механизм присвоения правового статуса молодого специалиста и присвоение именного сертификата, который дает право на дальнейшее получение мер поддержки, в том числе и установленные денежные выплаты.

В случае одобрения закона депутатами региона, новая система поддержки вступит в силу с января 2021 года.